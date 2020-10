Porto vai ter "sala de chuto" a funcionar em janeiro

Alfredo Teixeira Hoje às 13:05 Facebook

O Porto vai ter a primeira sala de consumo assistido a funcionar no princípio de 2021.

Após anos de dúvidas e de indefinição, tudo parece estar preparado para que cenários como os verificados na zona do Fluvial possam ter os dias contados e ultimam-se os pormenores do serviço que será prestado aos toxicodependentes que, nestas "salas de chuto", como são vulgarmente conhecidas, podem consumir de forma segura e com higiene.

De acordo com fonte da Câmara do Porto, o processo no que diz respeito à Autarquia está concluído e "a primeira sala vai estar a funcionar dentro de três meses". Recorde-se que, na sequência de reuniões mantidas com representantes do Ministério da Saúde, cabe ao município dar o apoio financeiro ao projeto que ascende a 550 mil euros. Deste montante, 400 mil euros ficarão alocados à implementação do projeto, que será coordenado pela Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), e 150 mil euros para a aquisição da estrutura móvel e de uma viatura.