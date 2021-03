Porto Vivo fica com casas da Câmara do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Objetivo é requalificar imóveis que depois serão colocados no mercado com renda acessível. Medida foi aprovada esta segunda-feira na reunião de Executivo.

A Câmara do Porto realizou um levantamento do edificado habitacional, propriedade do Município, e vai transferir um total de 227 unidades patrimoniais (frações e prédios ou parte de prédios) com vertente habitacional para a Porto Vivo que depois disponibilizará fogos no mercado com renda acessível.



A proposta foi esta segunda-feira aprovada na reunião do executivo, com votos da maioria e do PSD e prevê um reforço no capital daquela Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), da qual a autarquia é acionista, em espécie de bens imóveis pertencentes à Câmara (património municipal e também da Domus Social).



O presidente da autarquia, Rui Moreira, destacou a importância da medida por constituir um "reforço no concelho do Porto de habitação a preços comportáveis para o rendimento de um agregado familiar médio no âmbito da atual condição do mercado imobiliário".



O vereador do Urbanismo, Pedro Baganha" explicou que tratam-se de imóveis que não estão a ser aproveitados e que carecem de reabilitação, mas para a qual não há financiamento, sendo esta "uma metodologia já testada pela SRU ao longo da sua história".



Os argumentos não convenceram a aposição e tanto o PS e a CDU votaram contra. O socialista Manuel Pizarro diz que a decisão "é um erro do ponto de vista metodológico" que só contribuirá para "acentuar a segregação habitacional"

Também a vereadora da CDU, embora concorde que a reabilitação do património possa ser realizada pela Porto Vivo, defende que "deve ser a Domus Social a gerir a habitação e não outra empresa que, embora municipal, não está vocacionada para resolver este tipo de carências".



Terminal Intermodal

O executivo aprovou ainda fazer um contrato para a aquisição de serviços de operação e manutenção do Terminal Intermodal de Campanhã. Modalidade que ficará em vigor durante três anos, podendo depois, como explicou Rui Moreira, vir a ser assegurada pela STCP Serviços.



No período antes da ordem do dia a comunista Ilda Figueiredo contestou a intenção de se construir um supermercado no Mercado do Bom Sucesso, tendo Rui Moreira reconhecido ter entrado na autarquia um Pedido de Informação Prévia (PIP) que está em análise. O presidente apresentou também uma recomendação, dirigida à task-force do Plano de Vacinação, solicitando a inclusão no grupo dos prioritários das pessoas com deficiência.