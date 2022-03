Portuenses chamados a dar sugestões para obras na Foz

Intervenção de 2019 não agradou e Autarquia quer saber o que população acha das novas propostas para a marginal marítima.

Termina hoje o período de auscultação pública sobre as quatro propostas lançadas pela Câmara do Porto para a reconfiguração das avenidas marítimas do Brasil e de Montevideu. A participação tem sido grande, de acordo com a Autarquia, nomeadamente através de email, desconhecendo-se para já os munícipes que escolheram a plataforma online avenidasatlanticas@cm-porto.pt para dar a sua opinião e apresentar sugestões que serão analisadas durante o mês de abril, prevendo-se que a solução definitiva seja anunciada perto do verão.

Na zona da Foz, o JN ouviu vários moradores, pessoas que trabalham no local e as que escolhem os passeios e ciclovias à beira-mar para praticar desporto e fazer caminhadas. As opiniões dividem-se mas convergem, ao contrário do que seria de esperar, num aspeto: a zona de circulação automóvel não deve ser reduzida, mas melhorada, mantendo as duas faixas de rodagem em cada sentido.