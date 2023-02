Portuenses podem conhecer nova carruagem do metro

JN Hoje às 15:39 Facebook

A Metro do Porto apresenta neste sábado o novo veículo da sua frota. A partir das 9.30 horas, a população poderá conhecer o modelo na estação da Trindade, onde vai permanecer até à próxima terça-feira.

A carruagem faz parte de um leque de 18 encomendadas à empresa CRRC Tangtan e chegou da China em dezembro. Desde então, foi sujeita a uma série de testes e ensaios.

A compra das novas composições representou um investimento de 49,6 milhões de euros, financiados pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos e pelo Fundo Ambiental.

Segundo um comunicado da Metro do Porto, as novas unidades vão circular em todas as linhas da rede, a partir do verão, aumentando para 120 os veículos que compõem a frota. A nota acrescenta que as restantes 17 vão chegar faseadamente ao longo do ano.

Um design moderno, em que o cinzento é a cor predominante, formas aerodinâmicas e melhor acessibilidade - com sete portas duplas de cada lado - são, segundo a empresa, algumas das características das novas carruagens.

Na apresentação deste sábado são esperadas as presenças do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e do secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado.