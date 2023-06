Povoado da Pré-História descoberto no Porto

Miguel Amorim Ontem às 22:13 Facebook

Achado na Asprela pode ser o mais antigo da cidade. Especialistas datam do Neolítico o sítio encontrado.

Sondagens arqueológicas feitas na Asprela, no Porto, podem ter descoberto o sítio de ocupação mais antigo da cidade, datado da Pré-História. "Possivelmente, do Neolítico [10 mil anos a.c.]", diz Nuno Gomes, responsável pela Civitas Arqueologia, encarregue das sondagens.

"Pode tratar-se de um acampamento. Foram encontrados fragmentos de utensílios, tipo lâminas e raspadores, entre outros", refere, dando conta que os materiais foram recolhidos e guardados pela empresa Civitas. Foi relatado o teor da descoberta à Câmara do Porto e à Direção Regional de Cultura.

"Até aqui, no Porto, o sítio arqueológico mais antigo encontrado foi o Povoado do Lagarteiro, do Calcolítico [5000 anos a.c.]. Este último achado pode suplantar essa data", sublinha. O Povoado do Lagarteiro foi detetado em 2019, durante a expansão dos espaços verdes do Parque Oriental.

Não impede construção

Na Asprela, uma zona com muitos empreendimentos, em parte para alojar estudantes, as sondagens da Civitas foram encomendadas por uma construtora, que está a investir no local.

Os trabalhos arqueológicos vão prosseguir com outra empresa, que tratará das escavações, mas Nuno Gomes antecipa que os resultados não vão impedir que o prédio seja edificado. Além do espólio com interesse histórico e que está guardado, tudo o resto é "perecível", explica. Como é habitual neste tipo de casos, um "arqueólogo acompanhará" o evoluir das obras do edifício.

Pormenores

Quartzo

Os fragmentos têm um revestimento em quartzo, um mineral abundante utilizado desde a antiguidade.

Antas

Como observa Nuno Gomes, próximo da Asprela, na zona das Antas, haverá vestígios de outras épocas. O próprio nome "Antas" remete para "monumentos funerários".