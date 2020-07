Praça da Batalha agoniza à espera da Casa do Cinema

Alfredo Teixeira Hoje às 13:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Comerciantes esperam por maior afluência de pessoas e mais animação com reabertura do Cinema Batalha.

Com a intervenção de requalificação do Cinema Batalha em curso, com prazo de conclusão para 2021, são muitos os comerciantes na praça com o mesmo nome, no centro do Porto, que se interrogam que investimento será feito no espaço público de forma a atrair mais visitantes para um local que deixou de ser atrativo para a maioria dos portuenses. A Câmara diz que está a "trabalhar num projeto de animação" que poderá passar pela reposição da feira de artesanato.

Para além do cinema, que há décadas deixou de passar filmes, do Teatro Nacional de São João (atração apenas noturna), dos hotéis hoje ainda vazios de turistas e da messe de oficiais (edifício que também está em obras), pouco ou nada atrai a esta zona alta da cidade.