Praxe académica suspensa no Porto devido à covid-19

Através de um comunicado divulgado no Facebook, o Magnum Consillium Veteranorum da Academia do Porto anunciou "a suspensão de todas as atividades de praxe", com base na situação pandémica atual.

Recorde-se que em meados de agosto apenas Coimbra tinha assumido oficialmente a permanência da receção aos caloiros, recorrendo à utilização de máscara. As restantes comissões de praxe aguardariam até setembro por mais informações correspondentes às aulas presenciais. O Porto quebrou o silêncio esta terça-feira.

"A Tradição Académica, nas suas variadas vertentes, configura-se como uma componente integrante e indissociável da frequência do Ensino Superior em Portugal" pode ler-se na publicação emitida no Facebook oficial do Conselho de Veteranos, que evoca a preocupação pela "presente situação de pandemia", bem como "indispensáveis necessidades de prevenção e protecção da saúde pública", apesar do desejo assumido em perpetuar as atividades anuais.

"Reiteramos o sentido de responsabilidade de cada um, que se protejam e cumpram as regras, para que a curto prazo possamos estar novamente juntos!", concluem os representantes após decretada a suspensão da praxe.

Em julho, o Cabido de Cardeais, grupo que gere a praxe na Universidade do Minho, anunciou o regresso das praxes presenciais, dependendo da decisão de cada curso. A iniciativa gerou contestação por parte do reitor, da Associação Académica e até da Junta de Gualtar, em Braga, que levou ao seu recuo dois dias depois.