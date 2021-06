Prazo de conclusão das obras no quarteirão da Casa Forte no Porto comprometido

JN/Agências Hoje às 17:28 Facebook

A conclusão das operações de reabilitação do quarteirão da Casa Forte, no Porto, cuja obra se arrasta há vários anos, está comprometida, não se prevendo o fim dos trabalhos até 15 de outubro, revela uma auditoria, conhecida esta segunda-feira.

"A pendência do processo de licenciamento não permite a realização das construções (...) pelo que poder-se-á afirmar que o prazo concedido às cessionárias [novos investidores] para conclusão das operações de reabilitação urbana prevista no CRU (15 de outubro de 2021) encontra-se comprometido", conclui-se no documento a que a Lusa teve hoje acesso.

Conduzida pela Divisão Municipal de Auditoria Interna, a auditoria refere que o prazo de execução da obra sofreu três alterações, sendo que a última se estende até janeiro de 2022, "ou seja, para além do prazo contratualizado para conclusão das operações de reabilitação urbana".

Segundo o documento, cuja conclusão foi esta manhã revelada em reunião do executivo pelo vereador socialista Manuel Pizarro, em abril de 2021 encontrava-se ainda a decorrer a Divisão Municipal de Urbanismo (DMU) a apreciação o pedido de edificação que "visa o licenciamento até emissão do competente alvará de construção".

Face às conclusões, aquela divisão municipal sugere que seja feita uma "ponderação" sobre o cumprimento dos trabalhos, nos termos do Plano de Trabalhos apresentado pelos investidores, "mas só depois a aprovação do projeto de licenciamento".

De acordo com o Plano de Trabalho inicialmente apresentado pelos investidores, a obtenção deste licenciamento estava prevista até 30 de abril de 2020, "o que denota um desfasamento considerável entre o planeamento e a efetiva execução do mesmo, em manifesto prejuízo do cumprimento do prazo estipulado 15 de outubro de 2021", conclui a auditoria.

O presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, requereu, em 22 de fevereiro, uma auditoria ao projeto do quarteirão da Casa Forte, cuja obra se arrasta há vários anos, na sequência de uma recomendação do PS que levanta suspeitas de especulação imobiliária.

Na reunião do executivo municipal, o vereador do PS Manuel Pizarro disse que o projeto da Praça D. João I, no centro do Porto, que tem sido "sucessivamente adiado", pode colocar "risco às regras de contratação", devido às alterações introduzidas ao contrato que foi sujeito a concurso público.

Em 2019, o espaço da antiga Casa Forte, inserida no quarteirão de D. João I, trocou de dono quando foi vendido por uma sociedade gestora de fundos do BCP a investidores estrangeiros que alteraram o projeto inicial.

Na reunião desta manhã, Pizarro defendeu que as conclusões da auditoria devem ser debatidas em sede de executivo municipal, assim como os caminhos a prosseguir, dado que o documento apresenta um conjunto de conclusões, algumas das quais em discordância com a Porto Vivo -- Sociedade de Reabilitação Urbana.

O socialista sublinhou, contudo, que o documento deixa claro que não vai ser cumprido o prazo de 31 de outubro que está acordado para a conclusão da empreitada.

"A auditoria tornou claro aquilo que já era evidente para qualquer cidadão de bom senso: é que não vai ser cumprido nada do prazo que está no contrato e não há uma resposta sobre quais são as novas soluções que vão ser adotadas partir daí", disse.

O JN noticiou, em 12 de fevereiro, que, a pedido do promotor imobiliário, a Câmara do Porto deu mais 360 dias para concluir a empreitada até à cota zero, voltando os prazos a derrapar.

Apresentado em 2017, o projeto inicial - Bonjardim City Block - incluía 90 habitações para famílias e hotel para 150 quartos, bem como três pisos subterrâneos para um parque de estacionamento com capacidade para 600 veículos, que, de acordo com o novo projeto, estão a ser tapados.

De acordo como o JN, no novo projeto "a habitação para famílias deve dar lugar a residências para estudantes e a praça deixará de existir".