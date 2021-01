Preço da água no Porto sem alteração em 2021

JN Hoje às 20:46 Facebook

A Câmara do Porto, presidida por Rui Moreira, vai propor, na reunião do Executivo de segunda-feira, a manutenção das tarifas e preços dos serviços de água e saneamento no concelho, para todos os utilizadores, domésticos e não domésticos.

Na proposta a que Lusa teve acesso esta quarta-feira, refere-se que "não há aumento do valor de fatura para os utilizadores dos serviços em 2021, relativamente à atual fatura para 2020, quer para o fornecimento de água, como para a drenagem e tratamento de águas residuais, considerando uma utilização correspondente a média mensal faturada de 10 metros cúbicos".

Esta opção resulta da estabilização dos custos da empresa municipal Águas do Porto, "em resultado de uma eficiente gestão" e que se traduz "diretamente na manutenção das tarifas para 2021, sem qualquer acréscimo relativamente às atualmente em vigor", repartindo deste modo "direta e equitativamente os ganhos de eficiência obtidos com os utilizadores dos serviços prestados".

De acordo com a maioria municipal esta orientação de manutenção do valor da totalidade das tarifas já em vigor dá ainda "continuidade à eliminação da subsidiação entre tarifas aplicáveis a distintos serviços prestados, constituindo um fator de transparência e equidade económico-financeira entre os mesmos".

No documento refere-se também que as famílias numerosas, no âmbito dos contratos para utilizadores domésticos, continuam a beneficiar de uma tarifa especial.