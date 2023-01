Preços da habitação subiram em todas as freguesias do Porto

Pedro Emanuel Santos Hoje às 12:25 Facebook

Aumento em 2022 leva metro quadrado para preços recorde. Situação igual em Lisboa.

O Porto acompanhou em alta a maior subida de sempre dos preços da habitação verificada em Portugal desde 1991. Segundo apurou o JN, o preço do metro quadrado disparou em todas as sete freguesias da cidade em 2022. Em três delas ultrapassou mesmo os dois dígitos. Lisboa verificou idêntico fenómeno, com o arrendamento também a crescer em flecha em ambas as cidades.

A subida mais acentuada verificou-se em Ramalde (17%), com o metro quadrado (m2) a chegar aos 2779 euros. Ou seja, adquirir um imóvel com 100 m2 custa agora, em média, 277 900 euros.