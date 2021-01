Alfredo Teixeira Hoje às 12:09 Facebook

A fachada de um edifício com três pisos ameaça ruir na Rua Formosa, no Porto, após a queda de uma parede interior que arrastou outras duas laterais.

De acordo com os Sapadores do Porto, o edifício encontra-se em reabilitação e não há vítimas. Neste momento encontra-se no local a Polícia Municipal, que cortou o trânsito naquela artéria da Baixa portuense, mesmo junto ao Coliseu do Porto, e a Proteção Civil.