Prédio histórico à venda no Porto

Casa onde viveu Gomes Teixeira, matemático e primeiro reitor da Universidade do Porto, está no mercado por 1,4 milhões de euros.

Está à venda por 1,4 milhões de euros o prédio onde viveu e morreu o matemático Gomes Teixeira, na Rua de Costa Cabral, no Porto. O imóvel foi alienado em maio de 2017 pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), tendo sido, à data, vendido por 675,1 mil euros. Agora, tanto o Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) como a Câmara do Porto foram notificados para, casso assim o entendessem, exercer o direito de preferência sobre o imóvel. Nenhuma das entidades demonstrou essa vontade, informa o IGFSS.

Quatro anos depois dessa primeira venda, o número 148 está novamente disponível no mercado imobiliário pelo dobro do preço. O negócio está a cargo da Sotheby's International Realty que, contactada pelo JN, não respondeu em tempo útil.