Prédios com 1100 apartamentos no antigo estádio das Antas

Empreendimento com edifícios de 12 pisos surge no local onde antes ficava o recinto. Mas há outros em construção.

No lugar do antigo Estádio das Antas, no Porto, vão ser construídos prédios, com 12 pisos cada, onde vão caber 1100 apartamentos. Esse é o propósito do Antas Atrium, com início de construção previsto para o próximo ano. Carlos Vasconcellos, presidente executivo do Quantico, o fundo que adquiriu os terrenos e é responsável pelo empreendimento imobiliário, diz que "foi feito um estudo de impacto ambiental com resultados positivos". A Câmara do Porto avança que "o processo ainda se encontra em fase de apreciação".

A zona oriental da cidade tem margem para receber investimentos de monta. A própria Autarquia envolveu-se em trabalhos de grande escala, como são os casos do Terminal Intermodal de Campanhã, em execução, e o Matadouro, com luz verde do Tribunal de Contas e a empreitada entregue à Mota Engil.