Prejuízo de cheias na Ribeira do Porto nunca tiveram o apoio prometido

Zona Histórica do Porto em sobressalto com possibilidade de o rio Douro voltar a galgar margens. Autarca diz que compensações estatais de anos anteriores não chegaram.

Mesas, cadeiras, armários, frigoríficos e arcas congeladoras. Tudo foi retirado atempadamente das lojas do cais da Ribeiro do Porto para zonas mais altas. Nada a que a população desta zona da cidade, mas também de Miragaia, não esteja habituada. Temem a perda de bens nas cheias, como a que foi anunciada ontem mas que, felizmente, não ofereceu perigo. As seguradoras não aceitam fazer apólices em zonas de cheia e as indemnizações pelos prejuízos, apesar de prometidas pelo Estado, nunca se concretizam.

Evitar prejuízos