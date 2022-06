Preparação para a noite mais longa do ano faz-se nas Fontainhas

Da janela de um pequeno camião, no interior de um dos carrosséis do Passeio das Fontainhas, no Porto, estende-se a mão de Francisco. Por cada voltinha, pede um "high five": ou à mãe, Filipa Rocha, ou à avó, Júlia. O gesto justifica-se: esta será a primeira "verdadeira" festa de São João do menino de dois anos. "Depois de tantas restrições, agora esperamos poder aproveitar", admite a mãe, de 31 anos, enquanto Francisco contagia, com um rasgado sorriso, todos os que por ali passam.

Mas o programa da família para a noite de 23 para 24 não se traduzirá em passeios pelos Aliados ou pela Ribeira, "como era costume". "Vai ser em casa com amigos. Para já, ainda não vamos conseguir estar tão à vontade. Mas vamos aproveitar. No ano passado, nem jantamos com amigos sequer", contou Filipa.

A avó de Francisco, Júlia Rocha, de 62 anos, com alguns problemas respiratórios, esteve doente com covid em abril. Desde essa altura que reforçou as medidas de proteção. "Tenho medo de, às tantas, ter de ir para o hospital e não quero. Vamos fazer a festa em casa de uma irmã", diz.