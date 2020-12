Presépio mais antigo do Porto pode ser visitado

JN Hoje às 19:36 Facebook

Até dia 6 de janeiro, vai permanecer exposto no interior a Igreja de São José das Taipas, junto ao Palácio da Justiça, na Baixa do Porto "aquele que se julga ser o presépio mais antigo da cidade, datado do século XVIII". A obra está acessível ao público. Em contraste, e no exterior, está o presépio mais recente.

"Considerado uma autêntica obra de arte, de estilo barroco, este presépio distingue-se não só pela sua beleza, mas também pela particularidade de apresentar, entre as suas figuras, um quarto Rei Mago. Por norma, a obra não está acessível ao público, devido a questões de segurança e de conservação, mas, este ano, a Irmandade das Almas de São José das Taipas decidiu presentear a cidade com a sua exibição. O presépio pode ser visitado diariamente no período da manhã, entre as 11 horas e as 12.30 horas, ou à tarde, entre as 15.30 horas e as 17 horas. Existe ainda a possibilidade de realizar visitas noutros horários, mediante um agendamento prévio", informou, em comunicado, a Irmandade das Almas de São José das Taipas.

No exterior da igreja, ficará exposto, em contraste, o mais recente presépio da cidade. Trata-se de um painel de seis metros "que representa a visão de Kilos, artista urbano portuense, a quem a Irmandade das Almas de São José das Taipas lançou o convite para participar neste projeto", acrescenta. "A base de inspiração para esta obra foi a mensagem da Carta Apostólica do Papa Francisco sobre o significado do Presépio, divulgada em 2019", explica a Irmandade em comunicado.