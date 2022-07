Presidente da AMP será ouvido em tribunal no processo do concurso de autocarros

Concurso para aquisição de serviço de autocarros na Área Metropolitana do Porto está encravado devido a mais uma impugnação. Desta vez, de acordo com o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, "um dos impugnados" pediu a sua presença. A audiência decorre no próximo dia 14, às 9.30 horas, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.

O presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP), Eduardo Vítor Rodrigues, anunciou esta sexta-feira que foi chamado para pronunciar-se em tribunal no âmbito do pedido de levantamento do efeito suspensivo, motivado por mais uma impugnação ao concurso público para aquisição do serviço metropolitano de transporte rodoviário.

"Não foi o juiz. Um dos impugnados entendeu pedir a presença do presidente do Conselho Metropolitano para este se pronunciar. Fui notificado e lá estarei para explicar o ponto de vista da Área Metropolitana na componente política, porque na componente técnica ou jurídica, está explicado por juristas. Lá irei, com todo o gosto", adiantou o também presidente da Câmara Municipal de Gaia.

Depois de a sétima impugnação, de acordo com as contas de Eduardo Vítor Rodrigues, ter deixado, mais uma vez, o concurso metropolitano de transportes suspenso, a Área Metropolitana do Porto submeteu, no início do mês de junho, um requerimento para que o processo não se mantenha pendente. O documento fala em "graves prejuízos para o interesse público" caso isso aconteça. Entre eles, está a possibilidade de a região ficar sem o serviço.

"Irei com todo o gosto, porque acho que também é uma oportunidade de explicar de viva voz o que nos move. Verdade seja dita, nunca tive, até hoje, essa oportunidade. E o que nos move não é nada contra ninguém. É apenas reconhecer que há, neste momento, um problema de transportes na Área Metropolitana que está a agudizar-se. As críticas e as reclamações estão aos olhos de quem quiser ver e é preciso resolver isto", deu conta.