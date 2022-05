Prestigiada escola de programação instala-se no Porto

João Nogueira Hoje às 19:43 Facebook

A Escola 42, considerada uma das melhores de programação do mundo, vai instalar-se no Porto e conta já com algumas centenas de candidatos. A inauguração acontecerá a 14 de julho e, depois do período prévio de avaliação do programa que decorre durante o verão, o começo do programa irá arrancar a 31 de outubro com aulas gratuitas. Irá localizar-se no 3.º piso do antigo Palácio dos Correios, na Avenida dos Aliados.

Espalhada por 25 países de todos os continentes do mundo e com mais de 15 mil alunos atualmente, "o motivo que difere esta das outras escolas é o modelo pedagógico", garante Pedro Santa Clara, diretor da 42 Porto.

"A necessidade de profissionais com competências em tecnologia é crescente e cada vez mais transversal a todas as indústrias. Esta nova escola vai oferecer o programa a todos aqueles que no norte do país queiram desenvolver competências em tecnologia", acrescentou o diretor.

Para entrar, os candidatos têm de passar pelas "piscines", um estilo de treino prévio para a aprendizagem de bases na programação que acontecem durante 28 dias. A 42 Porto pretende realizar quatro destes ensaios, três deles no verão. Os aprovados nessa fase podem então frequentar o programa de formação da escola.

A escola é "inclusiva e flexível", uma vez que os candidatos apenas têm de ser maiores de idade e não têm horários predefinidos, podendo construir o seu próprio plano de aprendizagem e trabalhar ao próprio ritmo, afirmou Mafalda Sousa Guedes, diretora executiva do 42 Porto.

A diretora executiva revela que, apesar do "estilo livre" do modelo pedagógico, é necessária a dedicação e compromisso dos candidatos: "eles aprendem mais com a procura do conhecimento e realização de desafios. A dedicação deles é essencial, caso contrário não passam os desafios. É como estar a aprender a tocar guitarra e só pegar nela uma vez por mês".

Apoiados por mecenas como a Câmara Municipal do Porto, a Sonae, a SaltPay, entre outros, os alunos não terão de se preocupar com os custos do programa que é 100% gratuito.

Em Portugal, a Escola 42 foi inaugurada em 2020 com a fixação de um campus em Lisboa, chegando este ano à cidade do Porto (que terá a 43.ª escola) por motivos como "a adesão massiva dos candidatos e o desafio de várias empresas do Norte para trazerem a experiência para cá", revelou Pedro Santa Clara.