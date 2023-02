Primeira feira temática do Mercado do Bolhão acontece na Páscoa

JN Hoje às 16:55 Facebook

A Feira da Páscoa, no Mercado do Bolhão, no Porto, vai realizar-se de 1 a 8 de abril e as candidaturas para a atribuição de 22 bancas no interior do espaço encerram a 6 de março. Será a primeira feira temática no histórico mercado portuense, após as obras de renovação.

Os interessados devem reunir todas as condições previstas nas Normas e Condições de Participação e formalizar a candidatura, obrigatoriamente, através do email feirapascoa@mercadobolhao.pt.

A iniciativa é aberta a comerciantes e inquilinos do mercado, mas também a outros agentes económicos externos, dedicando-se à exposição e venda de produtos associados à Páscoa.

A cada candidato poderá ser atribuída apenas uma banca temporária e todas as candidaturas serão analisadas pela entidade gestora, sendo que qualquer decisão será comunicada aos interessados, preferencialmente por correio eletrónico.

A atribuição das bancas será feita mediante sorteio das candidaturas, através de um ato público, nas instalações do Mercado do Bolhão, no dia 15 de março, pelas 15 horas.

Desde produtos alimentares e bebidas aos produtos tradicionais ou regionais não alimentares, são várias as categorias criadas no âmbito do evento, com vista a assegurar uma oferta diversificada de produtos e a promoção de hábitos de consumo no comércio local e tradicional.

A Feira da Páscoa vai decorrer na galeria do piso 3, entre 1 a 8 de abril, de segunda a sexta-feira (incluindo Sexta-feira Santa), das 10 horas às 20 horas, e ao sábado, das 10 horas às 18 horas.