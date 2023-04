Problema em cabo condiciona circulação do metro no Porto

JN Ontem às 23:22 Facebook

Um problema na catenária está a condicionar, esta terça-feira à noite, a circulação no metro do Porto entre as estações da Trindade e da Senhora da Hora. Fonte da empresa Metro do Porto explica que o problema será resolvido durante a madrugada. A circulação deverá estar sem constrangimentos na manhã de quarta-feira.

Um cabo solto na catenária, o sistema de distribuição e alimentação elétrica do metro, está a provocar muitos constrangimentos aos passageiros, esta terça-feira à noite. Entre as estações da Trindade e da Senhora da Hora, a circulação está a funcionar apenas numa via. O problema foi detetado por volta das 21 horas.

Fonte da empresa Metro do Porto explica ao JN que o conserto acontecerá durante a madrugada, estimando que a circulação esteja normalizada logo ao início da manhã.