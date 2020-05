Procissões saem à rua no Porto e Matosinhos apesar das contingências

Ana Sofia Rocha Hoje às 21:39 Facebook

Em época de pandemia foi preciso cumprir algumas restrições, mas, mesmo assim, em Matosinhos e no Porto as procissões saíram à rua este domingo.

Em honra da Nossa Senhora de Matosinhos, a procissão saiu com um andor a percorrer as ruas num reboque. O cortejo religioso foi acompanhado pela Banda de Música de Matosinhos/Leça que seguiu num automóvel descapotável.

Procissão em Matosinhos Foto: DR

No Porto, na impossibilidade de se realizar a habitual Procissão da Luz, D. Manuel Linda, bispo do Porto, percorreu as ruas da cidade com a imagem de Nossa Senhora de Fátima.

A imagem foi num andor transportado por um veículo e na última paragem da procissão, D. Manuel Linda rezou uma oração pelos doentes e profissionais de saúde.