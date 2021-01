Programa de apoio à renda no Porto com candidaturas abertas

Adriana Castro Hoje às 12:01 Facebook

A nona edição do "Porto Solidário", o programa da Câmara do Porto de apoio à renda que suporta mensalmente uma parte dos custos das famílias com o arrendamento de habitação permanente, já está a receber candidaturas.

O apoio financeiro destina-se a munícipes com dificuldades em pagar a renda mensal da casa ou da prestação bancária, ou que estejam em situação de emergência habitacional. No entanto, só se pode candidatar quem tiver mais de 18 anos e esteja a viver na cidade há três ou mais anos.

Se a candidatura for aprovada, o apoio (nunca superior a 262,50 euros) será dado durante dois anos.

Para proceder à inscrição pode ligar para a Linha de Apoio ao Porto Solidário: 228 330 099 (disponível das 9 às 18 horas), ou através do site www.domussocial.pt/porto-solidario.