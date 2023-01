Programa visa combater solidão no Centro Histórico do Porto

Chama-se "Sempre acompanhados" o programa que tem como objetivo prevenir a solidão de pessoas entre os 65 e os 85 anos, através de uma intervenção próxima que capacite as pessoas, promovendo relações solidárias e envolvendo a comunidade. A iniciativa, que já existe em Lisboa desde junho, chega agora ao Porto, coordenada pela da delegação da Cruz Vermelha na cidade, e conta com o financiamento da Fundação "la Caixa".

Segundo Ângela Ferraz, 52 anos, psicóloga e coordenadora do projeto, explicou ao JN, "este é um programa pioneiro em Portugal, focado na pessoa, em todas as suas esferas, empoderando-a de forma a criar estratégias para lidar com a solidão e a construir um projeto de vida". "No fundo, fazer ver àquela pessoa que é tão importante planear coisas entre os 15 e os 30 anos como continuar a fazê-lo entre os 65 e os 85. O importante, chegada a reforma, é não parar", frisou.

Para o efeito, a delegação do Porto da Cruz Vermelha contará com vários parceiros da área social na identificação do público-alvo: residentes na União de Freguesias do Centro Histórico. "Sejam eles públicos ou privados, como junta de freguesia, SAS [serviços de apoio sénior], centros de saúde, farmácias, mercearias, ou paróquias, são parceiros que, no terreno, conhecem os potenciais beneficiários e que podem explicar o projeto", referiu.

Isto porque os destinatários "não são os seniores que vão para os centros de dia, uma vez que têm de ter autonomia e mobilidade".

"A meta é que o 'Sempre acompanhados' chegue a 150 pessoas, e que num espaço de dois anos o utente esteja capaz de se tornar autónomo", contou Marta Brás, 23 anos, assistente social que integra a equipa.

A consultadoria científica estará a cargo de João Malva, investigador da Faculdade de Medicina de Coimbra, que descreve o programa "como um desafio muito interessante", uma vez que "a solidão é uma condição humana que penaliza muito as pessoas".

Redes comunitárias

O programa em Lisboa, que arrancou em junho, "já impactou cerca de mil pessoas", graças ao envolvimento de mais de 330 voluntários e 430 entidades, organizadas em redes comunitárias.

Beneficiários

No Porto, a iniciativa vai ser implementada pela Cruz Vermelha do Porto e pela Misericórdia, no âmbito do programa Seniores da Fundação "La Caixa". A Cruz Vermelha vai dedicar-se à população do Centro Histórico e a Misericórdia à do Bonfim.