Projeto Arte pela Arte chegou à Rua do Loureiro

"Transformação", de Rafael Alves, é a primeira de uma série de intervenções com que o Grupo Lionesa pretende dinamizar artéria vizinha da estação de S. Bento. Até julho, haverá uma proposta por mês.

O que fazem as costas de uma cadeira, caixilhos e flores de madeira, um relógio e um espelho no número 34 da Rua do Loureiro? A artéria vizinha da estação de S. Bento, no Porto, é palco da iniciativa Arte pela Arte, que, ao longo de cinco meses, vai apresentar à cidade uma série de propostas de alunos de artes plásticas. "Transformação" é como se designa a primeira intervenção, da autoria de Rafael Alves.

Quem reside em Braga poderá já conhecer os murais de Rafael Alves, que agora encheu de vivas cores a entrada de um prédio ainda desocupado da Rua do Loureiro. Dizemos ainda, pois o edifício em causa é um dos que o Grupo Lionesa adquiriu naquela rua para requalificação e o primeiro passo nesse sentido é dado em parceria com a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.

Assim surgiu o Arte pela Arte, que irá divulgar uma nova proposta a cada mês, até julho. Para a "Transformação", Rafael Alves usou materiais que foi recolhendo de casas antigas e outros que comprou. "Objetos que tiveram outra vida, que vieram de espaços mais degradados", disse ao JN. Agora, estão visíveis aos olhos de quem passa ao lado da estação, por um lado revitalizados, por outro exibindo apenas a "memória do que representam".

Com o projeto pretende-se recorrer à arte como motor de regeneração. Francisca Pedro Pinto, diretora de Marca e Desenvolvimento de Negócio do Grupo Lionesa, chama a atenção para o facto de a Rua do Loureiro ser hoje "a rua visível mais invisível" do núcleo histórico do Porto, acrescentando que é "exatamente a este esquecimento que se pretende pôr fim".

Na opinião de Domingos Loureiro, diretor do curso de licenciatura em Artes Plásticas da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, o projeto vai permitir, sobretudo, "um diálogo transdisciplinar com o território e os seus atores". Acredita que, para os estudantes envolvidos, será "uma oportunidade de pensar o seu papel ativo, ao mesmo tempo que se deparam com o impacto direto que esta iniciativa vai envolver", incluindo com a comunidade.