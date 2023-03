Projeto artístico sobre HIV nasce no Porto

Vai decorrer no Porto o primeiro projeto artístico-educativo sobre o VIH em Portugal. Quando se assinalam internacionalmente mais de quatro décadas do primeiro diagnóstico da doença, o tema vai ser levado para os palcos, para as ruas e para as escolas por Teresa Fabião, bailarina, educadora, pesquisadora e "artivista".

Ao longo de 3 anos serão desenvolvidas diferentes ações artístico-educativas no Porto e ações pontuais em outras regiões do país, entre as quais workshops, grupo de apoio, palestras, intervenções de rua, espetáculo e conversas abertas à comunidade local. O projeto arranca com uma Open Call para atividades artísticas a serem realizadas de 25 março a 8 julho, aos sábados, entre as 9.30 e as 13.30 horas, no Bonfim.

Promovido pelo Grupo de Ativistas em Tratamento (GAT), conta também com uma equipa de parceiros locais. IMUNE é um projeto de intervenção social que aposta numa união de forças entre arte, saúde e educação. Pesquisa o vírus como motor de transformação social, tendo como ponto de partida específico o vírus VIH, no sentido de desenvolver qualidade de vida e a conscientização social ao redor deste tema e refletir sobre como esses processos iluminam caminhos para o momento atual.

Adotando uma lente interseccional, o projeto coloca pessoas VIH+ e VIH- em diálogo, no sentido de investigar como a expressão corporal e o processo criativo em dança podem desenvolver competências de cidadania. Palestras nas escolas, intervenções de rua e programas de formação são outras das ações que se vão realizar até 2025.

IMUNE é um projeto de intervenção social inovador que aposta numa união de forças entre a arte, saúde e educação. ,. Tem como ponto de partida específico o vírus HIV entendido aqui como um campo de pesquisa sobre resiliência e adaptação humanas. Através de diferentes ações artístico-educativas, pretende sensibilizar para o tema do HIV e compartilhar a sabedoria de corpos positivos que há já muito tempo estão a desenvolver respostas resilientes face à incerteza.