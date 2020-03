Projeto da Circunvalação está na gaveta há três anos

Ana Sofia Rocha Hoje às 08:46 Facebook

Estrada que serve quatro concelhos e é das mais usadas da região mantém vários problemas.

Três anos depois de ter sido apresentado, o Programa Metropolitano para a Qualificação Urbana da Circunvalação ainda não saiu da gaveta e não há data prevista para o arranque das obras no terreno. Revelado em 2017, previa-se, à data, que os trabalhos pudessem avançar em 2018. Questionados pelo JN, os quatro municípios envolvidos no programa de requalificação - Gondomar, Porto, Maia e Matosinhos - remeteram esclarecimentos para a Área Metropolitana do Porto (AMP) que não respondeu em tempo útil.

Os problemas naquela via, uma das mais utilizadas da região, persistem e a população continua a exigir os melhoramentos prometidos. Questionada pelo JN, a Infraestruturas de Portugal, entidade responsável pela gestão da estrada, também não respondeu.