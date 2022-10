Projeto da nova ponte do metro está pronto

Alfredo Teixeira Hoje às 11:35 Facebook

A nova ponte do metro que unirá as margens de Porto e Gaia na zona da Arrábida e que integra a futura Linha Rubi da rede (Casa da Música/Santo Ovídio) tem o projeto definido. A travessia é apresentada nesta quinta-feira na feira Concreta, na Exponor, em Leça da Palmeira, Matosinhos. Da autoria do consórcio formado pela Prof. Edgar Cardoso - Engenharia e Laboratório de Estruturas, Lda, pela Arenas & Asociados, Ingenería De Diseño SLP e pela No Arquitectos, Lda, a ponte deverá ficar pronta no terreno no final de 2025. O estudo de impacto ambiental da Linha Rubi já está em discussão pública.

O projeto da travessia não é completamente consensual, nomeadamente pelas interseções que a ponte terá nas margens, nomeadamente do lado portuense, sendo contestado por vários moradores que ficarão a viver sob o tabuleiro. No entanto, conhecendo-se agora o desenho da futura construção e não apenas uma maqueta virtual (o projeto foi adjudicado em março pela empresa do metro ao consórcio das empresas Edgar Cardoso, Arenas e NOARQ) tudo estará pronto para que a obra se inicie no primeiro semestre do próximo ano.