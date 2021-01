Projeto do Porto "Porta Solidária" apela a donativos de máscaras cirúrgicas

Adriana Castro Hoje às 15:59 Facebook

Na paróquia da Senhora da Conceição, no Marquês, no Porto, o projeto "Porta Solidária" está a apelar a donativos de máscaras cirúrgicas para distribuir aos utentes a quem oferecem refeições diariamente.

Perante a "forma como a pandemia se está a propagar", o padre Rubens Marques afirma que o objetivo é, juntamente com as refeições que a associação entrega, juntar uma máscara cirúrgica de proteção individual. "É uma população que não tem onde recorrer para adquirir as máscaras e é urgente que tenham acesso a elas, considerando os elevados contágios", esclarece o padre Rubens.

A Porta Solidária é um projeto de entrega de refeições à população mais carenciada e sem-abrigo. Em 2020, foram oferecidas mais de 134 mil refeições.

Para ajudar, qualquer pessoa pode entregar máscaras cirúrgicas no centro social, que fica na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, na Praça do Marquês, no Porto. O espaço está aberto de segunda a sexta das 8.30 horas às 20 horas.

A associação também aceita donativos através do IBAN PT50 0010 00008111 716000 171.