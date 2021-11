Projeto para construir 232 casas no Monte da Bela encalhou

JN Hoje às 19:49 Facebook

O projeto de construção de habitação de renda acessível na zona do Monte da Bela, em Campanhã, no Porto, encalhou. A única proposta apresentada ao concurso público lançado pela Câmara foi eliminada, pelo que o procedimento caiu por terra.

A decisão de não adjudicação vai à próxima reunião de Câmara do Porto. "Não há lugar a adjudicação, extinguindo-se o procedimento, quando todas as candidaturas ou todas as propostas tenham sido excluídas", justifica a proposta.

A única proposta apresentada foi excluída "por não cumprir com requisitos definidos nas peças do procedimento". O júri procedeu "à audiência prévia escrita dos concorrentes, não tendo havido qualquer pronúncia" por parte da única entidade que apresentou proposta. Assim, o concurso foi extinto.

Perante este cenário, o projeto de habitação no Monte da Bela fica em banho-maria.

O processo já tinha levantado polémica, devido à estratégia adotada pela Câmara do Porto. Em causa estava a construção de 232 casas de renda acessível naquela zona de Campanhã. A obra seria suportada por privados, que em troca receberiam parte dos terrenos e parcelas que integram o Plano de Pormenor das Antas. O valor do contrato ascenderia aos 16 milhões de euros.

As casas seriam construídas nos terrenos do antigo Bairro S. Vicente de Paulo, cuja operação de loteamento já foi desenvolvida. "O valor do contrato foi calculado considerando a estimativa do custo das obras de urbanização e o custo dos fogos, a suportar pelo adjudicatário, sem esquecer que o vencedor do concurso terá como contrapartida a cedên cia de 50% do terreno do Monte da Bela (avaliado em cerca de 4,4 milhões), e ainda alguns lotes no PPA (cujo valor ronda os 1 1, 6 milhões)", explicou, na altura do lançamento do concurso, em março, o Município.

Os antigos moradores do Bairro S. Vicente de Paulo, demolido há mais de uma década, contestaram o processo, exigindo ser realojadas no mesmo local.