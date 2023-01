Projeto para residência em Monte Pedral pronto este ano

Antigo quartel no Porto será transformado pelo gabinete Masslab. Terá 200 camas para estudantes e estúdios para professores e investigadores. Edifício principal será ampliado.

Estará pronto no último trimestre deste ano o projeto para a criação de uma residência universitária no Quartel do Monte Pedral, na Rua de Serpa Pinto, no Porto. Além das 200 camas anunciadas pelo Município, haverá estúdios para professores e investigadores bolsistas. E também espaços de lavandaria, ginásio, sala de refeições, de estudos e de jogos. Para responder a tudo isto, a parte classificada do edifício será ampliada. Com a construção de um novo volume, os atuais 2500 metros quadrados vão passar a cinco mil. O investimento rondará os seis milhões de euros. O projeto é assinado pelo gabinete de arquitetos Masslab, vencedor do concurso de ideias lançado pela Câmara. Preveem ter tudo pronto antes do final do ano.

O prédio entre as ruas de Serpa Pinto e de Egas Moniz será prolongado por um edifício novo, "tendo o seu próprio caráter". "Mas os dois funcionarão como um só", explica o arquiteto Lourenço Rodrigues, um dos três sócios do Masslab. A vontade é a de "preservar a identidade e memória, não só da fachada do edifício, mas também algumas das suas características singulares", conclui Diogo Rocha, também arquiteto e sócio do gabinete. Os restantes blocos serão demolidos para dar lugar a um novo quarteirão. Para Diogo, transformará a zona numa "das mais densas do Porto".