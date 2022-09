Pronto no fim do ano, heliporto do "S. João" só funciona em abril

Empreitada, orçada em 1,7 milhões de euros, que arrancou em fevereiro, está a correr "dentro do previsto", apesar da falta de material. Equipamento vai trabalhar 24 horas por dia.

A obra do heliporto do Centro Hospitalar Universitário de S. João (CHUSJ), no Porto, "está a correr dentro do previsto" - apesar da condicionante da falta de alguns materiais, como a aparelhagem eletrónica dos elevadores - e deverá ficar "concluída até o final de dezembro". Todavia, por conta dos licenciamentos, testes e vistorias necessárias à infraestrutura, esta só deverá começar a receber doentes "em abril". Atualmente, em Portugal, existem 38 heliportos hospitalares, mas 10 não têm condições para receber voos noturnos de emergência médica.

Segundo explicou ao JN Jorge Sousa, diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos do CHUSJ, também a construção do heliporto tinha duas condicionantes: "Por conta dos dois cones (linhas invisíveis no ar que definem as áreas de aproximação e levantamento, um a noroeste e outro a nascente) , a sua amplitude de inclinação não permitia ter obstáculos pela frente". Por isso, conta o mesmo responsável "foi preciso tratar da desativação de um poste de alta tensão (que estará prevista para novembro), que atravessa a Circunvalação, a 400 metros do hospital, e deslocar uma torre de comunicação.