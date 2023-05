Proposta de ponte rodoferroviária sobre o Douro tem semelhanças com a Luís I

JN/Agências Hoje às 15:30 Facebook

A nova ponte rodoferroviária proposta para atravessar o rio Douro, que acolherá o comboio de alta velocidade (TGV), promove uma "semelhança de imagem" com a Luís I, de acordo com o Estudo de Impacto Ambiental hoje colocado em consulta pública.

A nova ponte está prevista no novo projeto de alta velocidade, que prevê ligar Porto e Lisboa em uma hora e 15 minutos. Terá dois tabuleiros, um para carros e outro para comboios.

"Dada a proximidade do Centro Histórico do Porto, classificado como Património Cultural da UNESCO, mas que o projeto não o afeta diretamente, houve, contudo, a preocupação que no atravessamento do Rio Douro, a ponte proposta (...) se integrasse o mais possível na paisagem e de forma harmoniosa com as restantes pontes", pode ler-se no Resumo Não Técnico do Estudo feito para a Infraestruturas de Portugal (IP), entidade promotora do projeto.

Assim, segundo o estudo, promoveu-se "uma semelhança de imagem com outra ponte que se insere nessa zona histórica, que é a Ponte Luís I", refere o Estudo de Impacto Ambiental do troço Porto-Aveiro da Linha de Alta Velocidade Ferroviária.

No relatório síntese do estudo prévio, as várias imagens apresentadas confirmam a semelhança estrutural com a Ponte Luís I, incluindo um arco similar ao da travessia engenhada no final do século XIX por Théophile Seyrig, colaborador de Gustave Eiffel.

A nova travessia terá, assim, "tráfego ferroviário no tabuleiro superior e tráfego rodoviário, ciclável e pedonal, no tabuleiro inferior", de acordo com o estudo.

"O traçado rodoviário assumido, parte de um conjunto de pressupostos comuns derivados do programa preliminar da nova ponte rodoviária 'D. António Francisco dos Santos', agora devidamente coordenados com a travessia ferroviária", segundo o documento.

O projeto para esta nova ponte substitui a infraestrutura rodoviária anunciada pelos municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia, cujo nome homenageia o antigo bispo do Porto.

O texto refere que "o ponto de ligação a norte [Porto] mantém-se uma rotunda na marginal, sensivelmente na mesma posição definida no programa preliminar" da D. António Francisco dos Santos.

Já a sul, em Vila Nova de Gaia, o ponto de ligação "será uma rotunda cuja posição foi definida em conjunto entre a IP e a câmara municipal", mantendo-se "a travessia da planície aluvionar em viaduto no mesmo canal que a ferrovia, mas à cota baixa, respeitando a cota máxima de cheia centenária".

A nova ponte rodoferroviária sobre o rio Douro, que ligará o Porto a Vila Nova de Gaia, vai custar 110 milhões de euros, noticiou a Lusa em 06 de abril, com base numa resposta do Ministério das Infraestruturas ao deputado Firmino Pereira (PSD).

No total, o custo do troço Porto-Aveiro, parte da futura linha Porto - Lisboa, ascende aos 1,65 mil milhões de euros e propõe duas soluções de traçado entre Aveiro e Gaia, além de várias possibilidades de interligação com a atual Linha do Norte.

Nos documentos hoje publicados, é revelado que se "analisaram três cenários de atravessamento": o alargamento da atual ponte ferroviária de São João, a duplicação da Ponte de São João, através de uma ponte gémea adjacente, e uma nova travessia com um traçado alternativo.

"Foi desenvolvido o Estudo Prévio da solução para o novo atravessamento do rio Douro que compatibiliza os traçados ferroviário e rodoviário numa obra única", após concordância das câmaras municipais do Porto e Gaia, segundo o estudo.

A 24 de fevereiro, o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que o Estado financiará "integralmente" a nova ponte rodoferroviária sobre o rio Douro, indicando que o concurso para a travessia anteriormente prevista estava "em vias de cair".