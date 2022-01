Proposto apoio a discotecas e bares do Porto até final de agosto

Marisa Silva Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara do Porto quer prolongar até ao final de agosto o apoio aos bares e discotecas da cidade que enfrentam "sérias dificuldades" devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

A ajuda dada ao setor de diversão noturna, no âmbito do programa "Luz para a noite do Porto", foi aprovada em setembro do ano passado e previa a atribuição de um apoio global de 600 mil euros aos estabelecimentos. O objetivo era ajudar na retoma da atividade após mais de um ano de portas fechadas.



O apoio terminava no final de fevereiro, mas a Autarquia quer prorrogar o prazo. A proposta vai ser discutida e votada nesta segunda-feira, na reunião de Executivo. O alargamento, segundo a Câmara do Porto, é justificado pela "implementação das sucessivas medidas restritivas do funcionamento dos espaços noturnos" que "criaram, mais uma vez, sérias dificuldades aos estabelecimentos, comprometendo a execução dos seus planos de atividades, no prazo contratualmente fixado".

A Autarquia recorda que os bares e discotecas reabriram a 14 de janeiro, após um novo encerramento de três semanas devido à covid-19, sendo que os clientes sem dose de reforço da vacina têm de apresentar teste negativo à entrada.



"A isso acresce a certeza de que devido ao atual aumento do número de infetados com covid-19, os referidos estabelecimentos continuam com a sua atividade altamente condicionada, o que constitui indubitavelmente uma clara alteração dos pressupostos que estiveram na génese da celebração dos contratos de apoio em causa", lê-se no site da Autarquia.



Na primeira fase do programa "Luz para a noite do Porto", foram formalizadas 24 candidaturas por parte de estabelecimentos de diversão noturna, tendo sido excluídas quatro "por não reunirem os requisitos de admissão previstos".



Dos 20 espaços elegíveis para receberem o apoio, um desistiu, passando o apoio inicialmente fixado nos 600 mil euros para os 580 mil euros.



Entre os bares e discotecas que viram as suas candidaturas aprovadas fazem parte, entre outros, o Plano B, Maus Hábitos, Griffon"s Bar, Fé Wine & Club, Eskada Porto, Boîte Porto e Pérola Negra.