Proteção Civil pede à população para não lançar balões de São João

A Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto vai emitir uma recomendação pedindo à população para não lançar balões de São João. O objetivo é prevenir incêndios, uma vez que se prevê que as temperaturas subam bastante no dia 23.

"As previsões meteorológicas indicam que no dia 23 se registarão temperaturas altas, humidade baixa e vento com alguma intensidade, condições favoráveis a incêndios, e por isso irá ser emitida a recomendação", explica ao JN Marco Martins, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto.

Além da recomendação para que não sejam lançados balões no noite de S. João, a Proteção Civil do Porto apela também ao cumprimento do distanciamento social e da proibição de ajuntamentos.

"Vai haver um estado de atenção das forças de segurança por todos o distrito no sentido de sensibilizar e evitar que haja ajuntamentos como se têm visto um pouco por todo o país", lembra Marco Martins.