Protesto leva Metro do Porto a retirar chapas que tapam lojas

Comerciantes contestaram e empresa começou a remover placas metálicas com quase dois metros na Rua de Mouzinho da Silveira, no Porto. Em causa obra de desvio do rio da Vila.

A Metro do Porto foi sensível aos apelos dos comerciantes da Rua de Mouzinho da Silveira e começou ontem a retirar as placas de segurança nos passeios que tapam a visibilidade e afastam a clientela, apurou o JN. Em causa está a vedação instalada para a obra de desvio do rio da Vila, incluída no projeto de construção da nova estação de metro de S. Bento.

Mais de 50 pessoas subscreveram um abaixo-assinado e enviaram-no à empresa, em protesto contra a instalação das chapas . Segundo dizem, havia a promessa de a obra começar só em janeiro, de forma a que todos conseguissem recuperar com as vendas de Natal parte dos prejuízos acumulados por meses e meses de pandemia.