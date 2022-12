Protesto no Porto: Amarra cadeira em paragem sem assento para ninguém ficar de pé

João Nogueira Ontem às 22:37 Facebook

No Carvalhido, idosos têm de esperar apeados e queixam-se da falta de condições. Câmara diz que a estrutura cumpre limites por lei.

Os novos abrigos das paragens de autocarro do Porto têm gerado controvérsia desde a sua instalação, em agosto. Fernando Soares juntou-se aos queixosos, ao amarrar uma cadeira numa das paragens, na zona do Carvalhido, protestando contra um encosto e a ausência de um assento. Segundo o reformado, a paragem tem muitos problemas e "não serve para nada". A Câmara do Porto refere que antes não havia qualquer assento naquele local e que "não sendo detentora da verdade absoluta, os erros serão corrigidos sempre que for confrontada com eles".

A paragem em questão situa-se na Rua dos Castelos, que serve o autocarro 206, que liga Campanhã e o Viso, e que faz parte das 650 que estão a ser instaladas no Porto. O reformado de 71 anos tomou a atitude depois de, regularmente, observar vários idosos vindos do posto de saúde, a cerca de 100 metros do local, que esperam de pé muito tempo e muitas vezes sem conseguirem: "Chegam aqui de bengalas e canadianas. Alguns nem podem estar de pé. E o autocarro demora muito. Às vezes esperam às meias horas. Já viu o que é um idoso de pé durante este tempo?", referiu Fernando Soares.