Prova de cicloturismo condiciona marginal do Porto

Realiza-se neste domingo de manhã a prova de cicloturismo Porto-Gaia Granfondo. Com partida no Porto e chegada em Gaia, o passeio passará por Gondomar, Penafiel, Castelo de Paiva, Arouca e Santa Maria da Feira. A prova vai condicionar a marginal do Porto (avenidas Gustavo Eiffel e Paiva Couceiro), pelo menos até às 10.30 horas.

A prova "junta ciclistas amadores e profissionais, de várias idades e proveniências, promovendo um salutar convívio (a inscrição inclui almoço) e conhecimento de zonas do Douro", explica a Câmara do Porto.

!A prova é apadrinhada por Miguel Indurain, considerado um dos maiores ciclistas de sempre. O espanhol de 57 anos, vencedor de cinco Tours de France, dois Giros de Itália e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, irá pedalar pelo Douro com o dorsal número 1", acrescenta a Autarquia. Também está prevista a participação de Rui Oliveira, atual Campeão Europeu de Pista, na modalidade scratch.

Os condicionamentos de trânsito estão disponíveis no site de notícias da Câmara do Porto.