Provas de natação em águas abertas regressam ao Douro

Ao fim de 43 anos, volta ao rio Douro, entre Porto e Gaia, uma nova prova de natação em águas abertas. Neste regresso, a prova chama-se Douro Bridges Porto & Gaia Open Water.

Mais de 200 nadadores já estão confirmados para a primeira edição da Douro Bridges Porto & Gaia Open Water, a realizar a 4 de setembro, no rio Douro. A prova terá partida da Ribeira do Porto e chegada à praia contígua à marina da Afurada, em Gaia, numa distância aproximada de quatro quilómetros.

O derradeiro evento de águas abertas a decorrer no Douro aconteceu em 1979, com a Travessia do Porto a Nado, uma prova que teve a sua origem em 1916 (a partir de 1917 com resultados oficiais).

O Douro Bridges - Porto & Gaia Open Water, que integra o circuito nacional de águas abertas, sob a égide da Federação Portuguesa de Natação, será organizado pela Associação de Natação do Norte de Portugal (ANNP) em parceria com os municípios do Porto e Gaia.

As inscrições para a prova decorrem até dia 28.