PS acompanha intenção da Câmara do Porto em comprar bairro nas Fontainhas

O vereador do PS na Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, visitou, este sábado, bairro nas Fontainhas, afetado pelo mau tempo. Socialista levará o assunto à reunião de Câmara de segunda-feira.

Em cada visita ao bairro das Fontainhas, no Porto, descobre-se uma situação mais grave. Na casa onde vive Damião Gomes, 74 anos, parte do teto caiu na semana passada, como resultado da enxurrada que assolou aquela zona da cidade. Por sorte, nessa altura, Damião não estava em casa.

Esta é só uma situação no meio de tantas que surpreenderam o vereador do PS na Câmara do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, e a sua comitiva. Numa visita ao bairro, o autarca prometeu à população questionar o Município sobre a situação, apoiando a intenção do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, em comprar o bairro. Isto, desde que, a essa aquisição esteja associada uma reabilitação integral da ilha. Por outro lado, o facto de o espaço ser privado não pode, para o autarca, servir como forma de "desresponsabilização" do Município.

PUB

Há, entre vizinhos, desentendimentos quanto à nomenclatura: Damião diz que o bairro "é dos Moinhos", e José Marques, 77 anos, assegura chamar-se "bairro dos Munhos", porque ali "nunca existiram moinhos". Mas todos concordam na necessidade de obras, desde que "seja para lá continuar a morar", dizem receosos, garantindo que, apesar das más condições, "ninguém tem nenhuma renda em falta". Os valores rondam os 100 e os 200 euros.

Numa associação ao fenómeno de "gentrificação" - e recordando o desmoronamento nas traseiras do hotel Eurostars Porto Douro, na Avenida Gustavo Eiffel -, Tiago Barbosa Ribeiro recordou que, na escarpa das Fontainhas, "podem construir-se hotéis", mas aquele "já está quase a ser considerado um lugar potencialmente perigoso para morar". O autarca socialista comprometeu-se a lançar a discussão sobre o assunto em reunião de Câmara do Porto de amanhã.

"Propaganda"

Entre quem desconfiou da iniciativa, sugerindo tratar-se de "propaganda", houve outros que agradeceram a visita, enquanto contavam as suas histórias. Fernanda Silva diz ter perdido 150 euros em alimentos e revolta-se com o facto de o marido, doente com cancro, estar a viver numa "casa cheia de humidade". Já todos sabem que o bairro inunda sempre quando chove, mas dizem "nunca ter visto nada assim".

A enxurrada deixou pelo menos três casas nas Fontainhas em risco de desmoronamento. Uma família, que tinha regressado ao bairro depois de ter sido hospedada numa pensão "sem condições", estará agora junto de familiares. De acordo com os moradores, o casal e o filho, de 20 anos, "foi obrigado a sair", pela Proteção Civil.