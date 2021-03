PS quer rua no Porto com nome de Gisberta, a transexual assassinada há 15 anos

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

Os vereadores do PS na Câmara do Porto propuseram à Comissão de Toponímia a atribuição do nome de Gisberta Salce Júnior, a transexual assassinada na cidade há 15 anos, a uma rua ou praça da cidade.

Na proposta de recomendação, os vereadores socialistas recordaram que "há 15 anos, em 22 de fevereiro de 2006, a cidadã brasileira Gisberta Salce Júnior morreu vítima de sucessivas agressões e crimes de ódio que, pela sua natureza reiterada e violenta, acabaram por lhe tirar a vida".

"Gisberta Salce Júnior foi cobardemente assinada por querer viver livre e sem medo, por ser uma mulher transexual. Este horrendo ato é exemplo duro que nos recorda a violência, a discriminação e o preconceito que a comunidade transexual tem, ainda hoje, que vencer e superar", refere o PS/ Porto, em comunicado.

O PS recorda ainda que no ano da morte de Gisberta e como forma de "resistência e protesto", o Porto via nascer a sua marcha LGBTI+ e, desde então, Gisberta Salce Júnior é também assim recordada, "elevando-se a símbolo maior da luta pelos direitos humanos, pela dignidade, pela autodeterminação e pela igualdade".

"Perpetuar o nome de Gisberta Salce Júnior na toponímia da cidade constitui um reconhecimento e uma forma de valorizar a luta em defesa dos direitos de todas as pessoas", lê-se na nota.

Os vereadores socialistas da Câmara do Porto frisam ainda que, de forma reiterada, "cidadãos e movimentos cívicos da sociedade portuense dirigiram diversas petições aos competentes órgãos municipais", com o intuito de ver o nome de Gisberta Salce Júnior atribuído a uma rua da cidade. "É o caso de um abaixo-assinado que está em curso promovido pela atriz Sara Barros Leitão, com apoio da Comissão da Organização da Marcha do Orgulho LGBT no Porto e de muitas outras organizações", exemplifica o PS/ Porto.