PS tem "projeto político decente para o Porto", diz Pizarro

Marta Neves Hoje às 17:35 Facebook

Twitter

Partilhar

De acordo com o eurodeputado e presidente da Distrital do Porto do PS Manuel Pizarro "não há bloqueio nenhum" na escolha do candidato socialista à Câmara do Porto, admitindo que o anúncio previsto para este mês de março poderá sofrer "um pequeno ajuste", apenas por conta do confinamento. "No PS não há dificuldades com os candidatos autárquicos. Isso é com outro partido", frisou.

À margem de uma visita às obras da nova ala pediátrica do S. João, que realizou esta sexta-feira, e ​​​​​​​em que se fez acompanhar pelo deputado Tiago Barbosa Ribeiro - nome falado como possível candidato socialista ao Porto, a par de José Luís Carneiro - Manuel Pizarro referiu que foi uma visita que se fez "acompanhar pelo presidente da concelhia do Porto do PS, que ainda por cima foi uma pessoa que no Parlamento muito lutou para que fosse possível desbloquear o financiamento desta obra".

Sobre as hipóteses faladas como possíveis candidatos do PS à Câmara do Porto, o eurodeputado não quis abrir o jogo e preferiu comentar que é "muito bom sinal que o PS tenha por onde escolher para apresentar um grande candidato à Câmara do Porto", pondo de parte qualquer coligação com Rui Moreira.

Manuel Pizarro falou sobre possível candidato PS ao Porto à margem da visita à obra da pediatria do Hospital de S. João Foto: Leonel de Castro/Global Imagens

"Acho que a questão da coligação com Rui Moreira colocou-se em 2017 e ficou resolvida nesse ano. Não há drama, temos uma ligação institucional normal com o presidente de Câmara, não somos apoiantes do presidente de Câmara, nem inimigos".

E concluiu: "O que faz sentido é que o Partido Socialista apresente o seu próprio candidato, até porque temos um projeto político decente para o Porto".