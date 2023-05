PSD critica transformação de hospitais do Porto em unidades locais de saúde

O PSD/Porto está preocupado comas intenções do Governo em transformar os hospitais de Santo António e de São João em unidades locais de saúde. Para os sociais-democratas, nem existem "dados objetivos" sobre os benefícios da medida. Por isso, questionam o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Para a Concelhia do PSD/Porto, não existem quaisquer "evidências" ou "dados objetivos" dos benefícios da transformação dos hospitais de Santo António e de São João em unidades locais de saúde (ULS), conforme pretenderá fazer o Governo. Por isso, os sociais-democratas revelam-se preocupados com uma medida que dizem estar carregada de "opacidade".

"Perante a falta de evidências conhecidas que justifiquem tal alteração, o PSD/Porto questiona o senhor ministro da Saúde sobre quais os objetivos que o Ministério da Saúde pretende alcançar com a eventual criação das ULS São João e ULS Santo António, e qual o seu impacto nos cidadãos do Porto", revela, em comunicado, a estrutura liderada por Alberto Machado.

A Concelhia do PSD pretende ainda que Manuel Pizarro diga "que evidências dispõe o Ministério da Saúde, nomeadamente quanto aos resultados das ULS já existentes, que a eventual criação de novas ULS irá aumentar o acesso e/ou a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes do Porto".

O Governo prepara-se para alterar o modelo de funcionamento do Hospital do São João (e depois o Santo António) para ULS.

Face à opacidade desta mudança, sem que se conheçam dados objetivos da mais-valia desta alteração profunda que pretendem efetuar, a concelhia do PSD/Porto emite hoje um comunicado mostrando a sua preocupação pela falta de informação no processo.

"Uma decisão como esta, que é da maior importância para os cidadãos do Porto, não deve ser tomada no segredo e na opacidade de um qualquer gabinete. Deve sim, ser debatida e demonstradas as mais-valias de tal mudança", consideram os sociais-democratas, pedindo ainda a Manuel Pizarro que revele qual "que já foi feita das vantagens comparativas entre o modelo existente no Porto e o modelo de ULS existente, por exemplo, em Matosinhos".

Interrogando-se sobre os benefícios de se criarem mega-estruturas, com milhares de funcionários, o PSD/Porto sustenta: "Não nos parece que o modelo atual, de Centros Hospitalares e de Agrupamentos de Centros de Saúde, seja o problema do Serviço Nacional de Saúde".