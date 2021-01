PSD disponível para uma frente de direita para o Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 17:29 Facebook

A última palavra caberá sempre ao líder do partido e será Rui Rio a escolher o candidato à Câmara do Porto nas próximas eleições autárquicas, mas a concelhia do PSD diz que "não é nenhuma novidade" o apelo lançado esta terça-feira por três deputados municipais do sociais-democratas à comissão política concelhia para que lance as bases com vista a um entendimento alargado entre as forças "democráticas, humanistas e não socialistas" com vista a um projeto autárquica para a eleições a realizar após o verão.

Ao JN, o líder da concelhia confessou lhe agradar a ideia de Pedro Duarte, Alberto Lima e Luís Osório, os deputados municipais que subscrevem a carta que lhe foi enviada. "O PSD sempre fez coligações à direita essencialmente como CDS só não aconteceu nas últimas autárquicas porque os centristas apoiaram Rui Moreira. Agora, para nós, a linha vermelha é que o PSD, coligado ou sozinho, tenha uma candidatura à segunda maior autarquia do país", afirma Miguel Seabra.

Em declarações ao jornal "Público", Pedro Duarte afirma que o objetivo é "criar uma frente não socialista" que englobe, eventualmente, a Iniciativa Liberal, o CDS e outras forças da cidade, bem como movimentos políticos independentes, entre os quais se inclui o movimento de Rui Moreira".

Seja como for, Miguel Seabra, acrescenta que a "última palavra, assim como a escolha do nome do candidato" caberá a Rui Rio que chamou a si todo o processo para as autárquicas.