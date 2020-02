PSD do Porto exige demissão de Eduardo Vítor Rodrigues da AMP

Ana Sofia Rocha Hoje às 16:38 Facebook

A comissão política distrital do PSD do Porto exigiu, esta quarta-feira à tarde, a demissão imediata de Eduardo Vítor Rodrigues das funções como presidente do Conselho Metropolitano.

Num comunicado, a distrital do PSD exigiu a demissão do presidente do Conselho Metropolitano com base na "incompetência, opacidade e inépcia reveladas na gestão" do processo da expansão do Metro do Porto.

"O recente episódio da assinatura apressada e improvisada de um protocolo sobre a expansão do Metro do Porto, que afinal apenas contempla estudos, foi a gota de água, num processo que se arrasta há demasiado tempo", sublinham no comunicado, insistindo que Eduardo Vítor Rodrigues não revela capacidade de liderança para gerir os interesses da Área Metropolitana do Porto (AMP).

Em causa está o processo de estudo para a expansão da rede de Metro que afeta oito (Porto, Gaia, Maia, Matosinhos, Gondomar, Trofa, Póvoa de Varzim) dos 17 concelhos do Grande Porto e que foi celebrado na passada sexta-feira, na Câmara de Gondomar com a presença do Ministro do Ambiente.

"O Dr. Eduardo Vítor Rodrigues não tem visão para reivindicar o necessário investimento para projetar e desenvolver os 17 municípios que a constituem. A prová-lo está a ausência de 9 dos 17 presidentes de Câmara da AMP, da "cerimónia" de assinatura deste protocolo inútil", sublinha a distrital do PSD.

Em resposta à exigência e acusações, Eduardo Vítor Rodrigues disse apenas "acreditar que o espírito de carnaval se prolongou por mais um dia para o PSD Porto".

No documento, a comissão política distrital do PSD afirma que "há mais de uma década que os estudos para as linhas prioritárias estão feitos e assumidos" referindo ser apenas preciso uma decisão política para as linhas serem construídas.

O partido refere a linha do Campo Alegre; a linha da Trofa, a partir do ISMAI; a linha de Valbom, com ligação ao centro de Gondomar a partir de Campanhã; a linha da Maia, a partir do Hospital São João, perspetivando a ligação com a linha do Aeroporto; a linha de São Mamede Infesta, a partir da estação Polo Universitário.

Na cerimónia de assinatura, Eduardo Vítor Rodrigues referiu ainda a linha Póvoa-Ramalde-Familicão que também integrará os estudos.