PSD quer saber quem paga aumento da fatura das obras do metro do Porto

JN Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A fatura das obras do metro relacionadas com a construção da linha Rosa, no Porto, e de extensão da linha Amarela até Vila d" Este, em Gaia, deverá subir cerca de 85 milhões de euros. O PSD questionou o ministro do Ambiente, que tutela as empreitadas, se o valor se confirma, se já foi acordado com o consórcio responsável pela execução dos trabalhos e se já foi definido qual será o "instrumento financeiro" que suportará este aumento de custos.

O requerimento é assinado pelo deputado Firmino Pereira, que recorda estar em vigor o "Mecanismo de Revisão Extraordinária de Preços nas empreitadas de obras públicas", para acautelar o aumento dos custos da mão de obra e dos equipamentos.

O parlamentar acrescenta que, ainda no ano passado, o presidente da Metro, Tiago Braga, revelara que o consórcio Ferrovial/ACA, responsável pelas duas obras, já tinha formalizado o pedido de acréscimo de custos. A linha Rosa foi adjudicada por 189 milhões e a extensão da linha Amarela por 98,9 milhões.

PUB

Enquanto deputado, Firmino Pereira reuniu-se com Tiago Braga a 8 de janeiro, tendo sido informado pelo presidente da Metro que "o valor de acréscimo [em ambas as obras] rondaria os 30% do valor da adjudicação", ou seja, "muito próximo dos 85 milhões de euros".

Nesse contexto, o social-democrata questiona o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, com o intuito de saber se o valor exato dos sobrecustos já foi acordado com o consórcio e de forma será assegurado o seu pagamento.

O financiamento das obras de euros foi assegurapelo Fundo Ambiental e por verbas europeias no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

OBRAS EM CAUSA

A linha Rosa vai ligar S. Bento à Casa da Música, no Porto. Será totalmente subterrânea e os trabalhos deverão estar concluídos até ao final de 2024, entrando em operação no ano seguinte. A extensão da linha Amarela até Vila d"Este, em Gaia, inclui a construção de um novo viaduto na zona de Santo Ovídio. A obra deve acabar no final deste ano, com a operação a começar em 2024.