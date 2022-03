Psicólogos do INEM e do S. João passam a apoiar doentes e familiares

Serviço está há um ano na Urgência e protocolo vem abrir âmbito aos cuidados pré-hospitalares.

O Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) assinaram, ontem, um protocolo de cooperação nos domínios clínico, formação, investigação e intervenção na área da Psicologia Clínica. Há um ano que o serviço de Psicologia passou a fazer parte da Urgência. A partir de agora, alarga-se no apoio a familiares de vítimas em contexto pré-hospitalar em parceria com o INEM.



É um serviço pioneiro em Portugal que o INEM espera ver replicado. "É um momento histórico para as unidades de saúde do país. Os cuidados são prestados no pré-hospitalar, junto dos doentes e da comunidade e garantimos através desta colaboração que esses cuidados continuem dentro do hospital", explicou Sónia Cunha, psicóloga responsável pelo Centro de Apoio Psicológico e de Intervenção em Crise (CAPIC) do INEM.



Todo o trabalho realizado no terreno ou por teleassistência a quem necessita de acompanhamento psicológico pelo CAPIC em contexto de crise prossegue depois na urgência. Através da troca de informação permanente entre os psicólogos do INEM e do CHUSJ, o utente entra na urgência já referenciado, com todos os dados identificativos do seu estado de saúde e contexto sócio-familiar em que ocorreu a situação de emergência.



"Desta forma, as pessoas no hospital não são atendidas, são acolhidas, através desta cooperação que há muito estava pensada mas que cuja concretização foi empurrada pela pandemia", acrescenta Eduardo Carqueja, diretor do Serviço de Psicologia do CHUSJ.



Na realidade, esse apoio à urgência tem um ano e, ao longo dos 12 meses de 2021, a equipa que engloba 25 psicólogos prestou assistência a mais de 150 pessoas que deram entrada no serviço. Desde há seis meses, o apoio está também disponível no Serviço de Urgência de Pediatria e na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, tendo sido identificadas 25 ocorrências.

Profissionais de saúde

Nelson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva do S. João (foi um dos principais mentores da criação do CAPIC quando exerceu funções no INEM) salienta a importância da colaboração no apoio psicológico a profissionais de saúde.



Acrescenta também o papel relevante do protocolo no desenvolvimento de programas de formação nesta área, na presença em eventos de formação e estágios, na participação conjunta em simulacros ou exercícios de emergência.