O mesmo carro foi incendidado duas vezes no Porto

JN Hoje às 09:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma viatura ligeira ardeu, esta quinta-feira, no centro do Porto. Segundo a PSP, que está a investigar o caso, trata-se do mesmo veículo incendiado na madrugada de quarta-feira e que se havia mantido no local. Há ainda registo de dois ecopontos incendiados.

A PSP está a averiguar as circunstâncias em que ocorreu este segundo incêndio na mesma viatura ligeira, que se encontrava nna Rua do Dr. Alves da veiga, no Porto.

Ainda na madrugada desta quinta-feira há a registar a destruição de dois ecopontos na Rua da Alegria e na Rua do Professor Correia de Araújo, perto da Avenida dos Combatentes, no Porto.