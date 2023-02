PSP pediu à Câmara do Porto novas ruas e mais luz na Pasteleira Nova

Em carta enviada à autarquia, diz que medidas permitiriam melhorar eficácia das intervenções policiais. Rui Moreira reuniu-se com associações de moradores.

A PSP solicitou à Câmara do Porto a abertura de novas ruas e mais luz pública no Bairro da Pasteleira Nova. Numa carta enviada à autarquia, a Polícia alega que estas e outras medidas facilitariam a intervenção policial num local descrito como fechado, com espaços estreitos e sem visibilidade. O presidente da autarquia, Rui Moreira, não respondeu diretamente às reivindicações da PSP, mas, no final de uma reunião com moradores da zona da Pasteleira Nova, ocorrida ontem, elencou os vários investimentos realizados naquela área da cidade. E voltou a exigir um maior esforço ao Governo na resolução de um problema que está a deixar a população desesperada.

O JN apurou que na carta enviada à Câmara do Porto, a PSP lembrou que os edifícios do Bairro da Pasteleira Nova formam um quarteirão fechado e dividido em espaços estreitos e sem visibilidade. As ruas sem saída e espaços ocultos representam, continuou a PSP, um forte bloqueio à intervenção policial, dificultam significativamente as ações de vigilância e fecham o bairro à circulação dos restantes cidadãos.