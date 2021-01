Marisa Silva Hoje às 13:59 Facebook

Era uma preocupação antiga e levou o Hospital de S. João, no Porto, a colocar pés a caminho em busca de uma solução.

Para proteger e evitar a potencial fuga de doentes com demência ou problemas do foro psiquiátrico na Urgência, a unidade de saúde recorreu a pulseiras eletrónicas que fazem espoletar os sensores existentes nas portas do serviço quando um doente se aproxima da saída. O sinal, sonoro e luminoso, permite ao segurança travar a fuga e encaminhar de novo o paciente para o local onde se encontrava.