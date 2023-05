Pulseiras são práticas, mas maioria opta por dinheiro no Queimódromo

João Nogueira Hoje às 06:59 Facebook

No terceiro dia de festa no Queimódromo, em Matosinhos, os problemas vividos no arranque do evento parecem ter ficado para trás. "Pulseiras estão a funcionar bem", mas a maioria prefere pagar com dinheiro.

Na "Super Bico", barraca da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), "as pulseiras estavam a funcionar em pleno".

Quem o disse foi Carolina Proença, estudante da instituição, relembrando os problemas no arranque do evento: "Houve pessoas que tinham as pulseiras carregadas, mas não funcionava".

Depois das polémicas no primeiro dia, a Federação Académica do Porto anunciou a adoção de um sistema híbrido de pagamento. Os estudantes da "Super Bico" souberam da mudança "ao mesmo tempo que todo o público, pelo Instagram".

Como não estavam a contar, na segunda noite (primeira com o sistema híbrido) também se viveram alguns dilemas: "Nas primeiras horas, não tínhamos troco para dar às pessoas. Ou nos davam certo ou era por pulseira", explicou Carolina Proença.

Mas entre vantagens e desvantagens do novo sistema, as vendas nas barracas "estão a fazer-se num 50/50".

Enquanto há quem pague com dinheiro, também há quem prefira as vantagens do sistema digital. Como é o caso de Raquel Correia. "Acaba por ser mais prático, porque evita que andemos com moedas e notas. Basicamente é só encostar a pulseira e o pagamento está feito", partilhou a estudante de Línguas e Relações Internacionais.

Para carregar as pulseiras, há duas alternativas: ou dirigir-se aos postos de carregamento automático no recinto, ou através da aplicação da Federação Académica do Porto (FAP).

No entanto, o primeiro é a opção da maioria, uma vez que a aplicação "apresenta alguns erros e às vezes não permite concluir os carregamentos".

"Está a acontecer o contrário do slogan"

Os dramas do primeiro dia aparentavam estar resolvidos na noite desta segunda-feira, 8 de maio. Contudo, e tal como acontece no sistema de pagamento, as opiniões também se dividem sobre a segurança e organização do evento.

Joana Amarante, estudante de Ciências e Comunicação na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), esteve entre a multidão que teve problemas a entrar no primeiro dia do evento. "Demorei pelo menos 20 minutos, mas sei de pessoas que demoraram três horas, só para ir buscar a pulseira", disse a jovem.

Segundo o que a mesma relatou ao JN, o pagamento digital não está a ser eficaz, e "está a acontecer o contrário do slogan apresentado pela FAP de evitar as filas".

Ainda assim, Joana Amarante acredita que as pulseiras funcionaram em pleno para a entrada: "Para entrar foi muito mais rápido, e concordo que o bilhete devia estar inserido na pulseira. Mas em termos de pagamentos não funciona".

A situação melhorou, mas ainda há alguns problemas. Ainda de acordo com Francisco Castanheira, as limitações persistem agora no carregamento das pulseiras. "Às vezes demora um ou dois dias para entrar o dinheiro, e não faz sentido nenhum", referiu.

Mais de meia centena reclamaram no Portal da Queixa

O arranque da Queima das Fitas, no sábado passado, ficou marcado por problemas no acesso ao recinto e no sistema de pagamento por pulseiras.

O dedo foi apontado à FAP através de inúmeras reclamações registadas no Portal da Queixa, após milhares de pessoas terem ficado horas na entrada do recinto, devido a complicações em trocar os bilhetes por pulseiras de acesso.

Em apenas um dia, foram registadas meia centena de reclamações contra a FAP, onde foram descritos cenários caóticos, entre "pessoas esmagadas e a sentirem-se mal" e "com sinais de ataques de pânico".

"Empurravam tanto que nos sentimos a ficar esmagadas e a correr perigo. Nesta altura, ligamos ao 112, desesperadas a pedir ajuda, que nada fez a não ser dizer para falarmos com os polícias que estavam no local, aos quais não conseguíamos chegar", pode ler-se numa das reclamações.